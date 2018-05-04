Чемпионат Европы по борьбе. Анастасия Братчикова — о своей победе

Победа на домашнем чемпионате Европы, давний счёт с соперницей и идеальные условия для подготовки — в интервью Анастасии Братчиковой

Анастасия Братчикова одержала вторую в карьере победу на чемпионатах Европы, переиграв финале соперницу из Франции Кумбу Ларок, с которой она встречалась в четвёртый раз за последних год и в трёх случаях одерживала победы. Своими впечатлениями от ожидаемой победы она поделилась со спецкором «Чемпионата».

— Поделитесь своими эмоциями от победы? — Эмоции разные. Я очень волновалась, но сумела повторить свой прошлогодний результат. Очень помогали трибуны, родные и близкие, которые пришли на соревнования и болели за нас.

— Вас мешали волосы во время схватки? — Да, я хотела их поправить, но судья не дал. Пришлось их отбросить и продолжать бороться дальше, хоть они и мешались. — Можно сказать, что схватка пошла по вашему сценарию? — Можно сказать и так. Мы с этой соперницей встречаемся уже четвёртый раз за год. Начали как раз на прошлом чемпионате Европы, а закончили на этом. Общий счёт наших схваток — 3:1. Я ей проиграла только один раз во Франции, но то поражение до сих пор сидит во мне. — Физически как себя чувствовали на этом чемпионате? — Хорошо, потому что мы готовились на спортивной базе в Сочи. Там очень хорошие условия, и всё сделано для нас идеально.

— На последних секундах вы рисковали даже ведя в счёте? — Схватку можно проиграть и за пять секунд, поэтому хотелось набрать побольше очков, чтобы выиграть золотую медаль наверняка. — Что значит для вас эта медаль? — Она очень приятна. Я старалась, чтобы сделать задел и бороться только за первое место.

— Морально статус фаворита вас не напрягал? — Я бы не сказала, что было особенно сложно. Относилась к этому чемпионату как к обычному старту. Аж уж как он называется чемпионат Европы или чемпионат мира — не важно. Самым сложным было то, что он проходит в родных стенах. Мне приятно выигрывать на родной земле. Мой личный тренер не смог приехать сюда, но он писал, советовал и поддерживал меня.