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Чемпионат Европы по борьбе. Анастасия Братчикова — о своей победе
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Чемпионат Европы по борьбе. Анастасия Братчикова — о своей победе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Победа на домашнем чемпионате Европы, давний счёт с соперницей и идеальные условия для подготовки — в интервью Анастасии Братчиковой.
Анастасия Братчикова одержала вторую в карьере победу на чемпионатах Европы, переиграв финале соперницу из Франции Кумбу Ларок, с которой она встречалась в четвёртый раз за последних год и в трёх случаях одерживала победы. Своими впечатлениями от ожидаемой победы она поделилась со спецкором «Чемпионата».
— Поделитесь своими эмоциями от победы? — Эмоции разные. Я очень волновалась, но сумела повторить свой прошлогодний результат. Очень помогали трибуны, родные и близкие, которые пришли на соревнования и болели за нас.
— Вас мешали волосы во время схватки? — Да, я хотела их поправить, но судья не дал. Пришлось их отбросить и продолжать бороться дальше, хоть они и мешались. — Можно сказать, что схватка пошла по вашему сценарию? — Можно сказать и так. Мы с этой соперницей встречаемся уже четвёртый раз за год. Начали как раз на прошлом чемпионате Европы, а закончили на этом. Общий счёт наших схваток — 3:1. Я ей проиграла только один раз во Франции, но то поражение до сих пор сидит во мне. — Физически как себя чувствовали на этом чемпионате? — Хорошо, потому что мы готовились на спортивной базе в Сочи. Там очень хорошие условия, и всё сделано для нас идеально.
— На последних секундах вы рисковали даже ведя в счёте? — Схватку можно проиграть и за пять секунд, поэтому хотелось набрать побольше очков, чтобы выиграть золотую медаль наверняка. — Что значит для вас эта медаль? — Она очень приятна. Я старалась, чтобы сделать задел и бороться только за первое место.
— Морально статус фаворита вас не напрягал? — Я бы не сказала, что было особенно сложно. Относилась к этому чемпионату как к обычному старту. Аж уж как он называется чемпионат Европы или чемпионат мира — не важно. Самым сложным было то, что он проходит в родных стенах. Мне приятно выигрывать на родной земле. Мой личный тренер не смог приехать сюда, но он писал, советовал и поддерживал меня.
— Как сейчас чувствует себя ваша землячка Валерия Коблова? — Хорошо. Она восстанавливается и готовится. Может быть, попытается выступить на чемпионате мира. — Как отпразднуете победу? — Я об этом не думала, ничего грандиозного не планирую, только отметим символически. — Как вам организация чемпионата Европы? — Очень хорошие условия. Нет никаких проблем для спортсмена высокого уровня. Рядом находится зал. Здесь можно тренироваться и в подготовительные период, когда сознаны хорошие условия, и ничего не отвлекает. — Насколько на чемпионате мира будет вам сложнее вступать, чем здесь? — Там добавятся соперницы со всего мира, но с каждым надо бороться до конца.
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