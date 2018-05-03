Ещё
Четыре россиянки вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре россиянки вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Россиянки Алёна Перепёлкина, Стальвира Оршуш, Инна Тражукова и Ирина Ологонова вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Каспийске. Полуфинальные схватки состоятся сегодня, 3 мая.
В полуфинале в весовой категории до 53 кг Оршуш встретится с Катаржиной Кравчик из Польши. Ологонова (до 57 кг) поборется с Алёной Колесник, представляющей Азербайджан. Тражукова (до 62 кг) поборется с Лузи Манзке из Германии, а Перепёлкину (до 72 кг) ждёт встреча с Анастасией Зименковой из Беларуси.
Борьба. Чемпионат Европы Женщины. 1/4 финала
Мария Кузнецова (Россия) — Хенна Йоханссон (Швеция) — 0:3 (до 65 кг) Ирина Ологонова (Россия) — Залина Сидакова (Беларусь) — 10:0 (до 57 кг) Инна Тражукова (Россия) — Илона Прокопевнюк (Украина) — 4:2 (до 62 кг) Стальвира Оршуш (Россия) — Мерседес Денис (Венгрия) — 10:0 (до 53 кг) Алёна Перепёлкина (Россия) — Агнешка Вещек-Кордус (Польща) — победа на туше (до 72 кг).
Чемпионат.com: последние новости
Марк Газоль: Бикерстафф заслужил место главного тренера Сестра Шипулина: были случаи, когда приходилось заступаться за Антона Кто сыграет в Лиге Европы-2018/19 от России
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как России тягаться с Канадой и США?13
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна8
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение