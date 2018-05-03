Четыре россиянки вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе 

Россиянки Алёна Перепёлкина, Стальвира Оршуш, Инна Тражукова и Ирина Ологонова вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Каспийске. Полуфинальные схватки состоятся сегодня, 3 мая.
В полуфинале в весовой категории до 53 кг Оршуш встретится с Катаржиной Кравчик из Польши. Ологонова (до 57 кг) поборется с Алёной Колесник, представляющей Азербайджан. Тражукова (до 62 кг) поборется с Лузи Манзке из Германии, а Перепёлкину (до 72 кг) ждёт встреча с Анастасией Зименковой из Беларуси.
Борьба. Чемпионат Европы Женщины. 1/4 финала
Мария Кузнецова (Россия) — Хенна Йоханссон (Швеция) — 0:3 (до 65 кг) Ирина Ологонова (Россия) — Залина Сидакова (Беларусь) — 10:0 (до 57 кг) Инна Тражукова (Россия) — Илона Прокопевнюк (Украина) — 4:2 (до 62 кг) Стальвира Оршуш (Россия) — Мерседес Денис (Венгрия) — 10:0 (до 53 кг) Алёна Перепёлкина (Россия) — Агнешка Вещек-Кордус (Польща) — победа на туше (до 72 кг).