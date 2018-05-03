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Дадашева — бронзовый призёр женского ЧЕ по борьбе в Каспийске в весе до 50 кг
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Дадашева — бронзовый призёр женского ЧЕ по борьбе в Каспийске в весе до 50 кг 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Милана Дадашева в схватке за бронзовую награду чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весовой категории до 50 кг оказалась сильнее Ксении Станкевич из Беларуси. 23-летняя одержала победу на туше. Чемпионкой Европы в этом весе стала представительница Азербайджана Мария Стадник, которая в финале не оставила шансов румынке Эмилии Вук — 10:0.
Женская борьба. Чемпионат Европы. Каспийск, Россия Весовая категории до 50 кг  1. Мария Стадник (Азербайджан). 2. Эмилия Вук (Румыния). 3. Милана Дадашева (Россия). 3. Эвин Демирхан (Турция).
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