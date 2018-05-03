Дадашева и Гурова поборются за бронзовые медали чемпионата Европы

Россиянки Милана Дадашева и Мария Гурова выиграли схватки утешительного турнира чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Каспийске. Теперь спортсменки поборются за бронзовые медали первенства.

Дадашева в весовой категории до 50 кг победила Жалкин Саскье Шеллин из Германии со счётом 8:1. Гурова в весовой категории до 55 кг была сильнее Ленки Хоковой Мартинаковой из Чехии — 4:0.

Схватки за бронзовые медали будут проходить сегодня, 3 мая, вечером.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы Утешительный турнир

Милана Дадашева (Россия) — Жаклин Саскье Шеллин (Германия) — 8:1 (до 50 кг) Мария Гурова (Россия) — Ленка Хокова Мартинакова (Чехия) — 4:0 (до 55 кг).