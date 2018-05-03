Ещё
Дадашева и Гурова поборются за бронзовые медали чемпионата Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дадашева и Гурова поборются за бронзовые медали чемпионата Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Россиянки Милана Дадашева и Мария Гурова выиграли схватки утешительного турнира чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Каспийске. Теперь спортсменки поборются за бронзовые медали первенства.
Дадашева в весовой категории до 50 кг победила Жалкин Саскье Шеллин из Германии со счётом 8:1. Гурова в весовой категории до 55 кг была сильнее Ленки Хоковой Мартинаковой из Чехии — 4:0.
Схватки за бронзовые медали будут проходить сегодня, 3 мая, вечером.
Спортивная борьба. Чемпионат Европы Утешительный турнир
Милана Дадашева (Россия) — Жаклин Саскье Шеллин (Германия) — 8:1 (до 50 кг) Мария Гурова (Россия) — Ленка Хокова Мартинакова (Чехия) — 4:0 (до 55 кг).
Чемпионат.com: последние новости
Кавазашвили: очень рад отдать дань уважения людям, отдавшим за нас свои жизни Геркус: мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит «Локомотиву» по праву Букмекеры оценили шансы «Арсенала» выбить «Атлетико» из Лиги Европы
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча8
Как России тягаться с Канадой и США?2
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна7
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Зенит» подаст жалобу в ФИФА
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение