Дадашева поборется за бронзу чемпионата Европы

Представительница России Милана Дадашева сможет побороться за бронзу чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске.

В четверг утром в утешительном раунде весовой категории до 50 кг 23-летняя Дадашева победила Жаклин Шеллин из Германии (8:1).

Напомним, накануне в первом раунде Дадашева была сильнее Фатмы Вандевой из Болгарии, после чего проиграла трехкратному призеру Олимпийских игр Марии Стадник из Азербайджана.

Отметим, что в карьере российской спортсменки пока нет медалей взрослого чемпионата Европы. В 2015 году она стала победительницей юниорского чемпионата Европы.

Схватки за бронзовые медали в этой весовой категории пройдут в четверг вечером.

Чемпионат Европы продлится до 6 мая.