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Дадашева поборется за бронзу чемпионата Европы
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Дадашева поборется за бронзу чемпионата Европы 

Советский спорт 25 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Представительница России Милана Дадашева сможет побороться за бронзу чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске.
В четверг утром в утешительном раунде весовой категории до 50 кг 23-летняя Дадашева победила Жаклин Шеллин из Германии (8:1).
Напомним, накануне в первом раунде Дадашева была сильнее Фатмы Вандевой из Болгарии, после чего проиграла трехкратному призеру Олимпийских игр Марии Стадник из Азербайджана.
Отметим, что в карьере российской спортсменки пока нет медалей взрослого чемпионата Европы. В 2015 году она стала победительницей юниорского чемпионата Европы.
Схватки за бронзовые медали в этой весовой категории пройдут в четверг вечером.
Чемпионат Европы продлится до 6 мая.
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