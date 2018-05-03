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Оршуш, Ологонова и Тражукова вышли в финал ЧЕ по женской борьбе в Каспийске
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Оршуш, Ологонова и Тражукова вышли в финал ЧЕ по женской борьбе в Каспийске 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Каспийске продолжается чемпионат Европы по женской борьбе. Россиянка Стальвира Оршуш в весовой категории до 53 кг оказалась сильнее польки Катаржины Кравчик со счётом 6:5. За титул Стальвира поспорит с Ванесой Колодинской из Беларуси. В весе до 57 кг россиянка Ирина Ологонова взяла верх над Алёной Колесник из Азербайджана — 3:2. В финале её соперницей станет болгарка Биляна Дудова.
Также в финал чемпионата Европы вышла Инна Тражукова в весовой категории до 62 кг. В полуфинале она уверенно победила немку Лузи Манзке со счётом 8:2. В схватке за золотой Инна встретится с Таибе Юсейн из Болгарии.
В весовой категории до 72 кг Алёна Перепёлкина проиграла Анастасии Зименковой из Беларуси — 5:7. Таким образом, Алёна продолжит борьбу за бронзу.
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