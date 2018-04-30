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Тиагу Силва — об уходе Эмери: «ПСЖ» меняет тренера, а прогресса все нет"
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Тиагу Силва — об уходе Эмери: «ПСЖ» меняет тренера, а прогресса все нет" 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва отметил, что ответственность за уход Унаи Эмери с поста главного тренера парижского клуба лежит на игроках. Ранее испанский специалист объявил, что покинет команду после этого сезона.
— Уход Эмери? Таков выбор клуба. Думаю, стороны обсудили этот вариант развития событий после нашего поражения от "Реала" в Лиге чемпионов, — приводит beIn Sports слова Силвы. — Решение о расставании Эмери было принято на этой неделе, но ответственность за это сейчас лежит на нас. Мы меняем тренера, а прогресса все нет. Может быть, нам нужно задуматься о том, в чем нужно прибавить, чтобы добиться прогресса в следующем сезоне.
Эмери тренирует «ПСЖ» с 2016 года. Под его руководством парижане выиграл шесть трофеев.
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