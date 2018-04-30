Александр Довбня: «Нам нужно набирать очки»

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1), отметив, что команда показала неплохую игру. По его словам, мотивация остается, несмотря на вылет в ФНЛ.

— Понятное дело, что не самые лучшие впечатления, мы проиграли. Забили гол, мы допустили сами ошибку, но считаю, что в целом неплохо играли, просто не удается забить.

— Такое раннее начало матча могло сказаться?

— Нет, мы постоянно так летаем, уже все футболисты привыкли.

— Команда потеряла шансы на сохранение прописки в премьер-лиге, в чем мотивация ваша?

— Мотивация всегда одинаковая, нам нужно выходить и играть, набирать очки. (Иван УРАЛЬСКИЙ)