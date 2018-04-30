Долгожданная победа: «Уфа» одолела футболистов из Хабаровска

30 апреля на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. На домашнем поле гостей из Хабаровска принимали уфимцы. В самом начале встречи футболисты из Башкирии начали нападение. С правого фланга Александр Сухов отдал удачный пас в штрафную. Сильвестр Игбун сбросил мяч на Дмитрия Сысуева , а тот в свою очередь уверенно попал в створ ворот. Гол стал единственным в матче.

— В игре была нервозность, но «СКА-Хабаровск» мы обыграли заслуженно, — сказал после матча тренер Сергей Семак

Победа для Уфимцев стала первой в пяти последних матчах. Благодаря успеху команда поднялась в турнирной таблице с седьмого на шестое место.