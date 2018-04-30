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Долгожданная победа: «Уфа» одолела футболистов из Хабаровска
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Долгожданная победа: «Уфа» одолела футболистов из Хабаровска 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
30 апреля на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. На домашнем поле гостей из Хабаровска принимали уфимцы. В самом начале встречи футболисты из Башкирии начали нападение. С правого фланга Александр Сухов отдал удачный пас в штрафную. Сильвестр Игбун сбросил мяч на Дмитрия Сысуева, а тот в свою очередь уверенно попал в створ ворот. Гол стал единственным в матче.
— В игре была нервозность, но «СКА-Хабаровск» мы обыграли заслуженно, — сказал после матча тренер Сергей Семак.
Победа для Уфимцев стала первой в пяти последних матчах. Благодаря успеху команда поднялась в турнирной таблице с седьмого на шестое место.
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