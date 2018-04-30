Горячие танцы в бикини Эмили Ратажковски всего за несколько часов набрали более четырех миллионов просмотров

Красавица Эмили Ратажковски знает, что ее главные достоинства сводят с ума миллионы мужчин по всему миру и вызывают зависть у женщин. Поэтому модель регулярно делится с фолловерами своими пикантными снимками, на которых обнажает те или иные части тела или же и вовсе предстает полностью голой. Несколько часов назад Ратажковски снова заставила поговорить о себе. В Instagram модель разметила видео, на котором она танцует в бикини, едва сдерживающем ее пышную грудь. А также фолловерам открывается вид на безупречный живот Эмили.

Меньше, чем за сутки видео набрало более четырех миллионов просмотров, а также тысячи комментариев от фолловеров со всего света.

А как тебе формы Эмилии? Хотела бы такую фигуру?

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Фото:Instagram