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Анатолий Бышовец: «Больше всего шансов на второе место у ЦСКА»
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Анатолий Бышовец: «Больше всего шансов на второе место у ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец прокомментировал «СЭ» ситуацию в борьбе за второе место в РФПЛ, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. На него претендуют "Спартак" (53 очка после 28 матчей), ЦСКА (52, 28), "Зенит" (50, 28) и «Краснодар» (47, 27).
— Ближе всех к серебру «Спартак» и ЦСКА. На мой взгляд, больше шансов у армейцев, потому что костяк, который у них есть, позволят молодым прогрессировать, а команде выступать стабильно, — считает Бышовец. — Красно-белые не дают оснований считать их главным претендентом на второе место из-за нервозной ситуации вокруг и внутри коллектива.
После сегодняшнего матча «Краснодар» — «Локомотив» станет многое понятно по поводу шансов южан. Все-таки думаю, что «быки» займут третье место. Железнодорожникам остается набрать три очка для чемпионства, а им еще встречаться с «Зенитом», поэтому пока с осторожностью будем говорить о титуле. У всех клубов огромная мотивация, борьба идет жесткая. (Арман МКРТЧЯН)
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