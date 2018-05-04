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Аллегри поделился своими планами на будущее
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Аллегри поделился своими планами на будущее 

Евро-футбол.Ру 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, собирается ли он продолжать работать с командой. По словам наставника, его комфортно в туринском клубе.
"В этом сезоне мы набрали больше очков, чем на том этапе в прошлом году. Но «Наполи» идет следом, так что чемпионская гонка в самом разгаре. Завтра «Юве» нужно побеждать «Болонью», чтобы в хорошем настроении подойти к финалу Кубка Италии с «Миланом».
Останусь ли я в команде? У меня контракт с «Ювентусом», мне здесь комфортно. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы выиграть очередное скудетто и завоевать кубок", — приводит слова Аллегри Football Italia.
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