Аллегри поделился своими планами на будущее

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, собирается ли он продолжать работать с командой. По словам наставника, его комфортно в туринском клубе.

"В этом сезоне мы набрали больше очков, чем на том этапе в прошлом году. Но «Наполи» идет следом, так что чемпионская гонка в самом разгаре. Завтра «Юве» нужно побеждать «Болонью», чтобы в хорошем настроении подойти к финалу Кубка Италии с «Миланом».

Останусь ли я в команде? У меня контракт с «Ювентусом», мне здесь комфортно. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы выиграть очередное скудетто и завоевать кубок", — приводит слова Аллегри Football Italia.

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