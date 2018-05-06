Каррера близок к подписанию контракта с «Ювентусом»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может покинуть клуб после окончания текущего сезона. В услугах специалиста заинтересован туринский «Ювентус», и стороны уже находятся в продвинутой стадии переговоров, сообщает La Reppublica.

По информации источника, боссы «Старой Синьоры» приняли решение уволить действующего наставника команды Массимильяно Аллегри и пришли к выводу, что рулевой «Спартака» — лучший кандидат на пост нового главного тренера команды.

Около недели назад президент «Ювентуса» Беппе Маротта связался с представителями Карреры, и стороны начали вести переговоры.

Сам Каррера, комментируя слухи о возможном переезде в Турин заявил, что возглавить «Ювентус» — это его мечта, но до конца текущего сезона он сосредоточен только на работе со «Спартаком».

«Мне приятно слышать об интересе «Ювентуса», но в данный момент думаю только о «Спартаке». Остальное меня не интересует. Это могло бы быть мечтой: я с детства болею за «Ювентус», играл там. И было бы прекрасно когда-нибудь тренировать «Ювентус»» — заявил итальянец в интервью «RT».

Напомним, под руководством Карреры московский «Спартак» год назад выиграл чемпионат России. На данный момент «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице.