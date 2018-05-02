«Ювентус» определил альтернативу Каррере, в случае ухода из клуба Аллегри 

«Ювентус» проявляет интерес к Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, туринский клуб рассматривает кандидатуру специалиста в качестве возможного преемника нынешнему наставнику Массимилиано Аллегри, который может перебраться в Премьер-лигу.
Стоит отметить, что 58-летний Анчелотти ранее уже тренировал «Ювентус» с 1999 по 2001 годы и трижды занимал с клубом второе место в Серии А.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» также интересуется главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.