«Динамо» и «Рубин» не порадовали забитыми мячами

В матче 28-го тура РФПЛ московское «Динамо» на «Арене Химки» сыграло вничью с казанским «Рубином»

Протокол игры

Динамо Москва

Рубин

30 апреля. Стадион «Арена Химки» (Химки).

Перед отчетным матчем команды находились в расстоянии двух очков друг от друга. «Рубин» шел на 9-й строчке с 35 баллами, а «Динамо» — на 12-м с 33 очками. Команда Дмитрия Хохлова еще не гарантировала себе спокойной жизни в конце сезона, от зоны переходных матчей их отделяет всего два очка. «Амкар» поджимает, но свою игру пермяки уже проиграли в текущем туре, поэтому у динамовцев был хороший шанс оторваться от своего соперника.

Против «Рубина» играть невероятно сложно, а история противостояний «Динамо» и Курбана Бердыева точно не в пользу московского клуба — на протяжении шести последних лет Бердыев не уступает «бело-голубым». Хохлов решил сыграть против казанцев в три центральных защитника, сделав ставку на игру вторым номером. Большую часть первого тайма территориальное преимущество было на стороне гостей, много владевших мячом. Игра проходила на половине поля динамовцев, «Рубин» долго и тщетно искал возможности для того, чтобы вскрыть плотную защиту соперника.

Публикация от FC Rubin Kazan (@fcrk)

30 Апр 2018 в 5:08 PDT Удавалось это крайне редко, несколько неплохих моментов возникло лишь после стандартов. Под занавес тайма прекрасно пробивал Ивелин Попов со штрафного, но мяч пролетел рядом со штангой. У «Динамо» тоже было минимум моментов, но редкий выпад хозяев едва не обернулся голом. Хвалить в этом эпизоде стоит Евгения Луценко, в одиночку протащившего мяч сквозь нескольких защитников, и опасно пробившего в угол. От гола спас лишь Сослан Джанаев, вытащивший тяжелейший мяч.

В перерыве Хохлов произвел замену — на поле появился Евгений Марков вместо Луценко, а уже к 62-й минуте и вовсе исчерпал лимит замен. На поле еще вышли Иван Темников и Кирилл Панченко, что говорит о недовольстве тренера игрой своей команды. «Динамо» стало выше встречать соперника, используя активный прессинг. Правда, больших проблем обороне казанцев это не принесло. Игра по-прежнему не изобиловала моментами, хотя москвичи сумели снизить активность «Рубина» вблизи своих ворот.

С приближением финального свистка и без того не высокий темп матча стал спадать. Два хороших момента создал Попов своими индвидуальными усилиями, но забить не сумел. На самых последних секундах курьезным голом едва не отметился Темников, выполнявший подачу с фланга и угодивший в штангу. В целом же команды смирились с ничьей, не желая рисковать и опасаясь потери даже одного очка. Так и не забив ни одного гола, «Динамо» и «Рубин» разошлись миром. По итогам тура динамовцы опередили «Ростов», поднявшись на 11-ю строчку, а «Рубин» остался на 9-м месте в таблице.