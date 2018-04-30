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Американка на седьмом месяце беременности пробежала Бостонский марафон
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Американка на седьмом месяце беременности пробежала Бостонский марафон 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Американка Кара Вайгель, будучи на седьмом месяце беременности, успешно преодолела 42 км на Бостонском марафоне 2018 года, информирует AP. Она пробежала дистанцию за 4 часа 20 минут и 45 секунд. Отметим, что в марафоне и раньше принимали участие другие беременные женщины. Вайгель уже в шестой раз бегала марафон, однако до этого она никогда не выступала в Бостоне.
— Это было великолепно. Я понимаю, почему многие считают Бостонский марафон лучшим в мире, — отметила Вайгель. — Забег был очень тяжелым. Погода плохая, много подъемов и спусков. Это усложняет задачу. Особенно это касается так называемого «холма-убийцы сердца» на 20-й миле.
Беременность сделала забег еще труднее. Мне приходилось снижать скорость и думать только о том, как бы добраться до финиша. О каком-то результате и речи быть не могло. Однако в спокойном темпе забег получился еще более приятным.
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