Появились подробности Pro Evolution Soccer 2019

Гонконгское подразделение PlayStation Store раньше времени обнародовало информацию о Pro Evolution Soccer 2019, сообщает Eurogamer. Информация с сайта уже удалена, однако, все, что необходимо уже разбежалось по Интернету.

PES 2019 поступит в продажу 30 августа, а на обложке Legend Edition будет красоваться Дэвид Бэкхем времен выступления за сборную Англии. В описании игры встречается фраза, которая порадует многих поклонников футбольного симулятора Konami: разработчики обещают новые лицензированные лиги. Список пока неизвестен.

Среди особенностей PES 2019 выделяют: переделанный режим MyClub с 11 новыми тренировками, улучшенную систему ударов, новый элемент «видимая усталость футболистов»