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Появились подробности Pro Evolution Soccer 2019
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Появились подробности Pro Evolution Soccer 2019 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Гонконгское подразделение PlayStation Store раньше времени обнародовало информацию о Pro Evolution Soccer 2019, сообщает Eurogamer. Информация с сайта уже удалена, однако, все, что необходимо уже разбежалось по Интернету.
PES 2019 поступит в продажу 30 августа, а на обложке Legend Edition будет красоваться Дэвид Бэкхем времен выступления за сборную Англии. В описании игры встречается фраза, которая порадует многих поклонников футбольного симулятора Konami: разработчики обещают новые лицензированные лиги. Список пока неизвестен.
Среди особенностей PES 2019 выделяют: переделанный режим MyClub с 11 новыми тренировками, улучшенную систему ударов, новый элемент «видимая усталость футболистов»
Недавно мы сообщали, что УЕФА и Konami перестали сотрудничать, таким образом в PES 2019 точно не будет лицензированных команда Лиги Чемпионов и отдельного режима посвященного ей.
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