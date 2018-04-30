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Деулофеу: победа «Барселоны» в чемпионате Испании наполовину и моя, разве нет?
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Деулофеу: победа «Барселоны» в чемпионате Испании наполовину и моя, разве нет? 

Чемпионат.com 29 минут назад
Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу, права на которого принадлежат «Барселоне», остался разочарован тем, что его фамилии не оказалось на специальных футболках, выпущенных по случаю победы каталонского клуба в чемпионате Испании.
Накануне «Барселона» досрочно оформила титул чемпиона Примеры сезона-2017/18. По этому поводу клубом были выпущены специальные футболки, на которых нанесли фамилии всех игроков команды, внесших вклад в победу, а также главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
«Победа в чемпионате Испании наполовину и моя, разве нет?», — написал Деулофеу на своей странице в «Твиттере».
Напомним, испанский хавбек был отдан «Барселоной» в аренду английскому «Уотфорду» зимой 2018 года. До перехода игрок успел выступить за каталонский клуб в 10 матчах в текущем сезоне, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Помимо Деулофеу, именных футболок «Барселоны» не удостоились полузащитник Арда Туран и защитник Хавьер Маскерано, также покинувшие испанскую команду зимой.
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