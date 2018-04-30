Деулофеу: победа «Барселоны» в чемпионате Испании наполовину и моя, разве нет? 

Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу, права на которого принадлежат «Барселоне», остался разочарован тем, что его фамилии не оказалось на специальных футболках, выпущенных по случаю победы каталонского клуба в чемпионате Испании.
Накануне «Барселона» досрочно оформила титул чемпиона Примеры сезона-2017/18. По этому поводу клубом были выпущены специальные футболки, на которых нанесли фамилии всех игроков команды, внесших вклад в победу, а также главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
«Победа в чемпионате Испании наполовину и моя, разве нет?», — написал Деулофеу на своей странице в «Твиттере».
Напомним, испанский хавбек был отдан «Барселоной» в аренду английскому «Уотфорду» зимой 2018 года. До перехода игрок успел выступить за каталонский клуб в 10 матчах в текущем сезоне, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Помимо Деулофеу, именных футболок «Барселоны» не удостоились полузащитник Арда Туран и защитник Хавьер Маскерано, также покинувшие испанскую команду зимой.