Деулофеу: победа «Барселоны» в чемпионате Испании наполовину и моя, разве нет?

Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу, права на которого принадлежат «Барселоне», остался разочарован тем, что его фамилии не оказалось на специальных футболках, выпущенных по случаю победы каталонского клуба в чемпионате Испании.

Накануне «Барселона» досрочно оформила титул чемпиона Примеры сезона-2017/18. По этому поводу клубом были выпущены специальные футболки, на которых нанесли фамилии всех игроков команды, внесших вклад в победу, а также главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Победа в чемпионате Испании наполовину и моя, разве нет?», — написал Деулофеу на своей странице в «Твиттере».

Напомним, испанский хавбек был отдан «Барселоной» в аренду английскому «Уотфорду» зимой 2018 года. До перехода игрок успел выступить за каталонский клуб в 10 матчах в текущем сезоне, забил один гол и отдал две результативные передачи.