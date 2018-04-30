Ещё
«Атлетико» претендует на защитника «Сельты» Хонни Кастро
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Атлетико» претендует на защитника «Сельты» Хонни Кастро 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Сельты» Хонни Кастро может летом перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание SER. По информации источника, приоритетным вариантом для «Атлетико» был трансфер защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайи, однако «летучие мыши» отказались продавать игрока, что привело к тому, что мадридский клуб сосредоточился на кандидатуре 24-летнего Хонни Кастро, который привлекает их своим умением сыграть на обоих флангах обороны.
Действующий контракт Кастро с «Сельтой» рассчитан до 2019 года, потому галисийцы могут быть заинтересованы в продаже игрока, боясь потерять его летом 2019 года бесплатно. В текущем розыгрыше Примеры Хонни провел 33 матча, в которых забил 2 мяча и дважды ассистировал партнерам.
SPORT24.ru: последние новости
Попов: «Рубин» владел инициативой, но не хватило наглости у ворот «Динамо» Тиаго Силва: «"ПСЖ" меняет тренеров, но прогресса нет» Деулофеу расстроился, не найдя своей фамилии на чемпионских футболках «Барселоны»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Кудрявцева показала откровенное фото46
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
«Ак Барс» сделал предложение о контракте семи игрокам
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение