«Атлетико» претендует на защитника «Сельты» Хонни Кастро

Защитник «Сельты» Хонни Кастро может летом перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание SER. По информации источника, приоритетным вариантом для «Атлетико» был трансфер защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайи, однако «летучие мыши» отказались продавать игрока, что привело к тому, что мадридский клуб сосредоточился на кандидатуре 24-летнего Хонни Кастро, который привлекает их своим умением сыграть на обоих флангах обороны.

Действующий контракт Кастро с «Сельтой» рассчитан до 2019 года, потому галисийцы могут быть заинтересованы в продаже игрока, боясь потерять его летом 2019 года бесплатно. В текущем розыгрыше Примеры Хонни провел 33 матча, в которых забил 2 мяча и дважды ассистировал партнерам.