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Лэнс Стивенсон: Я хочу поаплодировать «Кливленду»
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Лэнс Стивенсон: Я хочу поаплодировать «Кливленду»
Советский спорт
1 час назад
Комментарии
«Я хочу поаплодировать „Кливленду“. На протяжении всей серии они сохраняли спокойствие, и они заслужили победу. Это превосходная команда», — цитирует
Стивенсона
The Associated Press
.
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