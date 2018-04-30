Ивелин Попов: «Рубину» не хватило наглости 

«Динамо» сыграло вничью с «Рубином»
«Думаю, мы владели инициативой, контроль мяча давался нам хорошо, но просто перед воротами соперника, наверное, наглости чуть-чуть не хватало. У нас все получалось, кроме последнего паса и ударов со средней дистанции, но мы над этим работаем, чтобы играть еще более результативно. В целом счет закономерен, учитывая, что две команды показали на поле.
Надо было выигрывать эту игру, а сейчас просто находимся на таком месте из-за количества ничьих. Слежу ли за «Спартаком»? Когда играем в один и тот же день со «Спартаком», следить за ними не получается, но знаю, что они вчера выиграли. Результаты «Спартака» в Кубке и чемпионате комментировать не хочу», — приводит слова Попова Sport24.