Ивелин Попов: «Рубину» не хватило наглости

«Динамо» сыграло вничью с «Рубином»

«Думаю, мы владели инициативой, контроль мяча давался нам хорошо, но просто перед воротами соперника, наверное, наглости чуть-чуть не хватало. У нас все получалось, кроме последнего паса и ударов со средней дистанции, но мы над этим работаем, чтобы играть еще более результативно. В целом счет закономерен, учитывая, что две команды показали на поле.