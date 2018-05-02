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Серхио Рамос объявил «Реал» королем Европы
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Серхио Рамос объявил «Реал» королем Европы 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после выхода в финал Лиги чемпионов подошел к болельщикам и объявил свой клуб королем Европы. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте испанской команды.
1 мая «Реал» на своем поле сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном полуфинальном матче турнира — 2:2. Первую встречу испанцы выиграли со счетом 2:1. После финального свистка Рамос подошел к фанатской трибуне, взял микрофон и исполнил две кричалки, в одной были слова: «Мы — короли Европы».
«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд. В предыдущих двух сезонах клуб выигрывал турнир.
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