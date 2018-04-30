Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур. Ничья в матче «Зенит» — ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Краснодару»

Все матчи 28-го тура чемпионата России.

30 апреля, понедельник

"Уфа" — «СКА-Хабаровск» — 1:0 (1:0) Гол: Сысуев, 3. «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Неделчару, Живоглядов (Обляков, 68), Пауревич, Салатич, Стоцкий, Сысуев (Кротов, 58), Игбун (Засеев, 90+2). «СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Эдиев, Аделейе (Секульски, 64), Гришко, Наваловский, Карасев (Федотов, 54), Самсонов, Савичев (Казанков, 80), Канунников, Маркович. Предупреждения: Гришко, 15. Аделейе, 36. Самсонов, 74. Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Хатуев (Грозный). 30 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 6362 зрителя.

Уфа — СКА-Хабаровск

"Динамо" (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0 «Динамо» (Москва): Шунин, Шуньич, Рыков (Панченко, 61), Хольмен, Козлов, Соснин, Тетте, Ташаев, Черных (Темников, 59), Рауш, Луценко (Марков, 46). «Рубин» (Казань): Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кузьмин, Нобоа, Коновалов (Могилевец, 61), Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Кудряшов, Попов, Азмун. Предупреждения: Кузьмин, 17. Рауш, 26. Попов, 35. Марков, 56. Подберезкин, 58. Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы). 30 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Динамо М — Рубин

"Ахмат" (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0 «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Роши (Лео Жаба, 77), Иванов (Раванелли, 70), Швец, Исмаэл, Бериша, Митришев (Мбенг, 59). «Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Эль-Кабир, Фидлер, Бумаль (Динга, 66), Бикфалви, Димитров (Данцев, 90), Ильин (Портнягин, 83). Предупреждения: Бумаль, 32. Меркулов, 39. Удаление: Меркулов, 88. Судьи: ЕСЬКОВ, Сафьян (оба Москва), Демешко (Химки). 30 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Урал

"Краснодар" — «Локомотив» (Москва) — 2:0 (0:0) Голы: Смолов, 67 — с пенальти (1:0). Смолов, 68 (2:0). «Краснодар»: Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Классон, Шишкин, Газинский, Перейра (Сулейманов, 68), Вандерсон Масиэл (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90+3). «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, И. Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Ари. Предупреждения: Гранквист, 7. Шишкин, 29. Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Жвакин (Ленинградская область), Колосков (Уфа). 30 апреля. Краснодар. Стадион «Арена Краснодар». 34055 зрителей.

Краснодар — Локомотив М 29 апреля, воскресенье

"Амкар" (Пермь) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1) Голы: Боккетти, 8 (0:1). Ханни, 81 (0:2). «Амкар» (Пермь): Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову, Эззатоллахи (Костюков, 64), Рязанцев (Форбс, 72), Гащенков, Бодул (Оланаре, 64), Комолов. «Спартак» (Москва): Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Мельгарехо, Фернанду, Тимофеев, Зобнин, Зе Луиш (Ханни, 41), Промес. Предупреждения: Тимофеев, 28. Комолов, 30. Боккетти, 30. Эззатоллахи, 41. Сиваков, 43. Судьи: ЛЕВНИКОВ. Лебедев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина). 29 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 7890 зрителей.

Амкар — Спартак М "Зенит" (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 0:0 «Зенит» (Санкт-Петербург): Лодыгин, Смольников, Мевля, Иванович (Жирков, 19), Кришито, Ригони, Ерохин, Паредес, Кузяев (Полоз, 85), Заболотный, Дриусси (Краневиттер, 87). ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Бистрович (Натхо, 90+2), Кучаев (Витинью, 79), Головин, Щенников, Муса, Чалов. Предупреждения: Бистрович, 5. Кришито, 6. А. Березуцкий, 37. В. Березуцкий, 43. Щенников, 58. Ригони, 84. Паредес, 90+3. Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск). 29 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 51 328 зрителей.

Зенит — ЦСКА

"Ростов" (Ростов-на-Дону) — «Тосно» — 2:0 (0:0) Голы: Шомуродов, 67 (1:0). Шомуродов, 72 (2:0). «Ростов» (Ростов-на-Дону): Абаев, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Паршивлюк, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Калачев, Ионов (Макеев, 79), Скопинцев (Зуев, 66), Шомуродов. «Тосно»: Юрченко, Галиулин, Буйволов, Дугалич, Макаров, Палиенко (Рикардинью, 74), Жигулев, Миюшкович, Полетанович (Карницкий, 82), Нуну Роша, Труич (Скворцов, 68). Предупреждения: Макаров, 2. Галиулин, 35. Гулиев, 55. Вилюш, 63. Дугалич, 67. Удаление: Макаров, 26 (грубая игра). Судьи: МАТЮНИН. Шаламберидзе (все Москва), Назаров (Невинномысск). 29 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Ростов — Тосно

28 апреля, суббота

"Арсенал" (Тула) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1 (1:1) Голы: Берхамов, 16 (1:0). Хубулов, 22 (1:1). Сунзу, 62 (2:1). «Арсенал» (Тула): Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев (Расич, 90+2), Чаушич, Джорджевич (Шевченко, 60), Берхамов, Кангва, Дзюба (Аджоев, 90+3). «Анжи» (Махачкала): Будаков, Полуяхтов, Мусалов, Самарджич, Армаш, Данченко, Тетрашвили, Антон, Поку (Лескано, 68), Хубулов (Маркелов, 86), Прудников (Будковский, 80). Предупреждения: Самарджич, 59. Данченко, 73. Армаш, 86. Кангва, 88. Аджоев, 90+4. Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва). 28 апреля. Тула. Стадион «Арсенал». 11 220 зрителей.

Арсенал Т — Анжи

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