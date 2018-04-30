В салехардском аэропорту встречали спортсменов, блеснувших на соревнованиях в Ноябрьске

Соревнования, завершающие спортивный сезон ямальских фигуристов, первый раз покинули традиционную арену — Ледовый дворец в Салехарде. Впервые самые сильные спортсмены со всего региона выступали в Ноябрьске и, судя по всему, обрели новых поклонников.

— Это просто потрясающее зрелище! — делится эмоциями зритель Елена Ковальская. — Особенно когда на лед выходили салехардцы: скорость, движение, а какие сложные программы! Они просто «порвали» всех соперников! Вот это школа!

143 спортсмена из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Пангоды и даже Тобольска соревновались на ноябрьском льду 27-29 апреля.

В итоге одно «золото» и одна «бронза» отправились за пределы ЯНАО — в Тобольск. Новый Уренгой увез по два первых, вторых и третьих места.

— Я занимаюсь четвертый год, — рассказывает семилетний новоуренгоец Влад Бессонов. — Самое сложное — откатать программу без падений: прыгнуть, закрутиться. Мне еще есть над чем работать, но и сегодняшними результатами я вполне доволен.

— Мы занимаемся шесть дней в неделю, с понедельника по пятницу по полтора часа, а в субботу — три, — продолжает землячка и коллега Влада по команде, обладательница «бронзы» во втором спортивном разряде, 9-летняя Алена Носкова. — Очень приятно выйти на лед, показать зрителям, что мы уже умеем.

Представителям окружной столицы не было равных: они завоевали 21 медаль.

Сразу девять ¬наград у детей, которые занимаются у Ирины Бундиной. В интервью «КС» она рассказала, чем отличился каждый спортсмен:

— В «юном фигуристе» два «золота». Давид Рехтин старался раскрыть образ, улыбался всю программу. На то, как катает Рания Сенькова, невозможно смотреть без умиления, настолько она входит в роль. Полина Ярина превзошла себя, выполнила всё так, как никогда на тренировке, и заработала «бронзу». В юношеском разряде — «серебро» у Арины Яр, она артистичная и «беговая». «Бронза» у Вики Молодьковой, она очень мягкая и усердная, только сильно переживает.

В первом юношеском лидировала Даша Лысакова, сильная спортсменка, наконец-то справилась с нервами и установила личный рекорд, набрав 44 с лишним балла.

Во втором спортивном «серебро» завоевала Катя Рогожникова, ее большой плюс — высоченные прыжки. В первом спортивном выиграла Кристина Потянихина, притягивает своим катанием все внимание.

Яна Короткова в прекрасной форме, набрала самые большие баллы в разряде КМС. Еще двое моих спортсменов, которые участвовали в турнире, не попали на пьедестал, но это дело времени.

Варя Новоенко прибавляет с каждым стартом, катание становится более взрослое. Маша Никитина — старательная и аккуратная фигуристка, только подвело волнение.

Для некоторых детей сезон еще не закончился, они будут участвовать в московских турнирах. И я желаю им показать максимум того, что они могут! — заключила Ирина Вячеславовна.

Сегодня салехардские фигуристы вернулись домой. В аэропорту победителей и тренеров встречали с цветами и подарками.