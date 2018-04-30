СКА интересуется вратарем «Куньлуня» Хелльбергом

27-летний швед в январе продлил контракт с китайским клубом до 30 апреля 2019 года, и источник отмечает, что армейцы готовы выкупить хоккеиста.

— Я заключил новый контракт с «Куньлунем». Топ-клубы привлекает возможность купить игрока, и я читал некоторые слухи об этом. У таких клубов есть необходимая сумма. Я слышал такие же новости и о других вратарях. Но мое внимание сосредоточено не на этом. Сейчас я сконцентрирован на сборной, и если что-то произойдет — так и быть. Не все находится под моим контролем, — сказал Хелльберг, комментируя информацию шведского издания.

Напомним, вратарь перешел в «Куньлунь» летом 2017 года из «Нью-Йорк Рейнджерс». В регулярном чемпионате КХЛ Хелльберг провел 51 матч, отразил 92,6 процента бросков и показал коэффициент надежности 2,39. Китайская команда не пробилась в плей-офф. Сейчас Хелльберг находится в расположении сборной Швеции и готовится к чемпионату мира, который стартует 4 мая в Дании.