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СКА интересуется вратарем «Куньлуня» Хелльбергом
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СКА интересуется вратарем «Куньлуня» Хелльбергом 

Советский спорт 16 минут назад
27-летний швед в январе продлил контракт с китайским клубом до 30 апреля 2019 года, и источник отмечает, что армейцы готовы выкупить хоккеиста.
— Я заключил новый контракт с «Куньлунем». Топ-клубы привлекает возможность купить игрока, и я читал некоторые слухи об этом. У таких клубов есть необходимая сумма. Я слышал такие же новости и о других вратарях. Но мое внимание сосредоточено не на этом. Сейчас я сконцентрирован на сборной, и если что-то произойдет — так и быть. Не все находится под моим контролем, — сказал Хелльберг, комментируя информацию шведского издания.
Напомним, вратарь перешел в «Куньлунь» летом 2017 года из «Нью-Йорк Рейнджерс». В регулярном чемпионате КХЛ Хелльберг провел 51 матч, отразил 92,6 процента бросков и показал коэффициент надежности 2,39. Китайская команда не пробилась в плей-офф. Сейчас Хелльберг находится в расположении сборной Швеции и готовится к чемпионату мира, который стартует 4 мая в Дании.
Ранее СМИ сообщали, что СКА покинет финский вратарь Микко Коскинен, который договорился о контракте с «Эдмонтоном».
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