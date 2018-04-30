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«Милан» определил четырех кандидатов на усиление своей атаки
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«Милан» определил четырех кандидатов на усиление своей атаки 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям источника, в сферу интересов «россонери» вошли Альваро Мората ("Челси"), Луис Муриэль ("Севильи"), Эдин Джеко ("Рома") и Андреа Белотти ("Торино"). Соответственно покинуть «Сан Сиро» могут Андре Силва или Никола Калинич.
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