«Тоттенхэм» желает приобрести Заха, но проблемой может стать его высокая зарплата

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Guardian, Маурисио Почеттино очень заинтересован в услугах 25-летнего англичанина, ярко выступающего за «Кристал Пэлас». Единственной проблемой может стать финансовое положение «шпор». Клуб не готов предложить футболисту более 80 тысяч евро в неделю, а в составе «орлов» Заха получает 136 тысяч в неделю.

В текущем сезоне Заха забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 27 матчах АПЛ.

Трансферный бюджет «Тоттенхэма» будет сильно ограничен из-за больших затрат на строительство нового стадиона