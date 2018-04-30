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«Тоттенхэм» желает приобрести Заха, но проблемой может стать его высокая зарплата
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«Тоттенхэм» желает приобрести Заха, но проблемой может стать его высокая зарплата 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Guardian, Маурисио Почеттино очень заинтересован в услугах 25-летнего англичанина, ярко выступающего за «Кристал Пэлас». Единственной проблемой может стать финансовое положение «шпор». Клуб не готов предложить футболисту более 80 тысяч евро в неделю, а в составе «орлов» Заха получает 136 тысяч в неделю.
В текущем сезоне Заха забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 27 матчах АПЛ.
Трансферный бюджет «Тоттенхэма» будет сильно ограничен из-за больших затрат на строительство нового стадиона
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