Первые шесть команд уже готовы вступить в борьбу за Кубок веломарафонов

Пятый по счету Кубок веломарафонов Вологодской области включает в себя 7 этапов. Первый стартует 19 мая в районе Нового Источника под Вологдой. Заключительный состоится в сентябре.

Трасса будет пролегать по лесным тропинкам, участники преодолеют естественные и искусственные препятствия. Длина одного круга — 4 километра. Велогонщики проедут несколько, с таким расчетом, чтобы смогли уложиться примерно в 1 час 15 минут.

Попробовать свои силы могут спортсмены и любители велоспорта с 15 лет. Традиционно соревнования собирают участников из разных городов: Вологды, Сокола, Ярославля, Санкт-Петербурга, Иваново и других. При себе необходимо иметь медицинскую справку сроком действия до полугода. Еще одно обязательное условие: в команде должно быть не менее 7 человек. Пройти регистрацию можно на официальном сайте организаторов — сообщества «ВологдаМарафон».

Перед стартом все заявившиеся сборные разделятся на группы, каждая из которых поборется за свой Кубок. Будет и специальный фитнес-заезд, где с разрешения родителей смогут поучаствовать дети с 5 лет.