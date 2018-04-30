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Первые шесть команд уже готовы вступить в борьбу за Кубок веломарафонов
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Первые шесть команд уже готовы вступить в борьбу за Кубок веломарафонов 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
Пятый по счету Кубок веломарафонов Вологодской области включает в себя 7 этапов. Первый стартует 19 мая в районе Нового Источника под Вологдой. Заключительный состоится в сентябре.
Трасса будет пролегать по лесным тропинкам, участники преодолеют естественные и искусственные препятствия. Длина одного круга — 4 километра. Велогонщики проедут несколько, с таким расчетом, чтобы смогли уложиться примерно в 1 час 15 минут.
Попробовать свои силы могут спортсмены и любители велоспорта с 15 лет. Традиционно соревнования собирают участников из разных городов: Вологды, Сокола, Ярославля, Санкт-Петербурга, Иваново и других. При себе необходимо иметь медицинскую справку сроком действия до полугода. Еще одно обязательное условие: в команде должно быть не менее 7 человек. Пройти регистрацию можно на официальном сайте организаторов — сообщества «ВологдаМарафон».
Перед стартом все заявившиеся сборные разделятся на группы, каждая из которых поборется за свой Кубок. Будет и специальный фитнес-заезд, где с разрешения родителей смогут поучаствовать дети с 5 лет.
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