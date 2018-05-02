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Паулу Фонсека может сменить «Шахтер» на «Арсенал»
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Паулу Фонсека может сменить «Шахтер» на «Арсенал» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Паулу Фонсека может покинуть донецкий «Шахтер» ради работы в английской премьер-лиги. В услугах португальского специалиста заинтересован лондонский «Арсенал».
Контракт португальца с «Шахтером» скоро закончится, и он скорее всего покинет бывший донецкий клуб. Паулу Фонсека уже провел предварительные переговоры с представителями «Арсенала». Консультации будут продолжены, и вероятность появления португальца в Лондоне довольно высока. Кроме того у Фонсеки есть вариант продолжения работы на родине, а именно в «Бенфике».
Фонсека пополнил число потенциальных преемников Арсена Венгера. Ранее в числе кандидатов на пост главного тренера «канониров» назывались француз Патрик Вьейра, испанцы Луис Энрике и Микель Артета, итальянец Карло Анчелотти.
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