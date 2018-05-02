Паулу Фонсека может сменить «Шахтер» на «Арсенал»

Паулу Фонсека может покинуть донецкий «Шахтер» ради работы в английской премьер-лиги. В услугах португальского специалиста заинтересован лондонский «Арсенал».

Контракт португальца с «Шахтером» скоро закончится, и он скорее всего покинет бывший донецкий клуб. Паулу Фонсека уже провел предварительные переговоры с представителями «Арсенала». Консультации будут продолжены, и вероятность появления португальца в Лондоне довольно высока. Кроме того у Фонсеки есть вариант продолжения работы на родине, а именно в «Бенфике».