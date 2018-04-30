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Владелец «Палермо» Дзампарини: «Реальный уровень Дибалы будет виден, когда он сыграет за „Реал“
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Владелец «Палермо» Дзампарини: «Реальный уровень Дибалы будет виден, когда он сыграет за „Реал“ 

Soccer News 32 минуты назад
Фото: Soccer News
Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини советует форварду туринского «Ювентуса» Пауло Дибале перебраться в Ла Лигу.
"Когда появились первые критические замечания в его адрес, я посоветовал Дибале уехать в Испанию. Я всегда говорил, что это новый Месси, и я подтверждаю это сейчас, когда все его критикуют. Проблема заключается не в сравнении, а в итальянском футболе. Чтобы совершить качественный скачок, ему нужно уйти туда, где играют в настоящий футбол. В Серии А отдается приоритет тактике. Реальный уровень Дибалы будет виден, когда он сыграет за "Реал", — цитирует Дзампарини Don Balon.
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