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Манчини: «Тренировать сборную Италии престижно, но еще ничего не решено»
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Манчини: «Тренировать сборную Италии престижно, но еще ничего не решено» 

SPORT24.ru 25 минут назад
Главный тренер питерского ”Зенита” Роберто Манчини отметил, что для него было бы престижно возглавить сборную Италии.
— Тренировать сборную Италии было это очень престижно, поскольку это одна из сильнейших национальных команд мира. Однако на данный момент никого решения не принято. На самом деле есть много тренеров, которые могут возглавить сборную. Выбор у Федерации футбола Италии будет нелегким. Сейчас в стране нет звезд мирового класса, но при этом есть множество сильных и качественных футболистов. Также постоянно появляются молодые таланты. Печально, что мы пропустим ближайший чемпионат мира, но все надеются, что сборная Италии вскоре вернет свои позиции, — цитирует Манчини La Gazzetto dello Sport.
Ранее сегодня сообщалось, что итальянский специалист.
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