Ари — в атаке «Локомотива» на матч с «Краснодаром»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 28-го тура чемпионата России против «Краснодара», в котором железнодорожники могут гарантировать себе победу в турнире. С первых минут в атаке у москвичей сыграет Ари, арендованный столичным клубом у «быков».

Полностью. состав «Локомотива» выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус — И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, А. Миранчук, Фарфан — Ари; Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Фернандеш, Лысов, Эдер.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.