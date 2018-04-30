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Ари — в атаке «Локомотива» на матч с «Краснодаром»
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Ари — в атаке «Локомотива» на матч с «Краснодаром» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 28-го тура чемпионата России против «Краснодара», в котором железнодорожники могут гарантировать себе победу в турнире. С первых минут в атаке у москвичей сыграет Ари, арендованный столичным клубом у «быков».
Полностью. состав «Локомотива» выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус — И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, А. Миранчук, Фарфан — Ари; Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Фернандеш, Лысов, Эдер.
Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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