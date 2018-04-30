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Обзор недели НБА
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Обзор недели НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Драматургия седьмых матчей, классический Лэнс Стивенсон и Jay Z в первом ряду — обзор недели НБА.
Седьмые матчи
Решающие игры серии — то, ради чего стоит полюбит НБА, если ещё нет. А самое главное — чтобы соперничество на паркете не переходило в неприятие по жизни. Если, конечно, ты не Лэнс Стивенсон, тогда можно. Джеймс и Оладипо точно не Стивенсон, поэтому их послематчевые обнимашки и взаимореспект заслуживают только самых восторженных эпитетов.
А если ты Лэнс Стивенсон, то также будешь притягивать к себе внимание. Правда, не совсем своей игрой. Этот момент — капля в море!
А ещё мы любим седьмые игры вот за такие плакаты. Девушке на следующий день исполнилось 24, но она не рекомендует Леброну прекращать быть 23 номером. Видимо, это слова поддержки.
Джеймс прислушался к совету. В первом раунде он вообще набирал 35% командных очков, подборов и ассистов. «Кавс» снова залезли в неоплачиваемый долг перед Королём, у которого теперь 13 проходов первого раунда и ни одного поражения в оных.
А вот «Милуоки» свой седьмой матч проиграли. Яннис Адетокунбо оставил на паркете себя всего, но мемов со своим участием избежать не смог.
В Бостоне невероятная молодёжь, у которой теперь есть опыт побед в решающих матчах серий плей-офф. Обескровленная команда победила Адетокунбо и «Бакс» и вышла во второй раунд. Вау.
В серии «Юты» и «Оклахомы» седьмого матча не было. «Тандер» вылетели, Уэстбрука лучше не лить. Нет, серьёзно, Уэстбрука лучше не злить.
Не седьмые матчи
Пока кто-то сражался за место во втором раунде, сам раунд уже начался. Несмотря на заверения Энтони Дэвиса перед серией с «Уорриорс» в том, что «Пеликанс» их не боятся, что-то пошло не так.
За разгромной победой «воинов» воочию наблюдали Jay Z и Beyonce. Это вам не Дрейк!
«Фила» на выезде в серии против «Бостона» вспомнит о легендарном красном цвете, в котором «Фила» 80-х уже трепала «кельтов».
А это Джеймс Харден, и он включил режим Джеймса Хардена. «Юта» попала под раздачу.
Рубрика «Чарльз Баркли против аналитики», выпуск всё равно какой — потому что рубрика давно стала постоянной.
Рекорды Джеймса
84 раза завалил на паркет Лэнса Стивенсона. Шутка. На самом деле, Королю пришлось серьёзно поднапрячься, чтобы пройти «Индиану». Теперь он стал первым игроком в истории НБА по количеству игр 20+ в плей-офф. Разменял третью сотню!
Ну и куда без перехватов. В концовке игры с «Пэйсерс» он обокрал Богдановича, и это один из ключевых моментов игры. А вообще 23 номер «Кавс» вышел на первую строчку по количеству перехватов в играх на вылет. Сорри, Скотти.
Мотивация недели
Виктор Оладипо только-только проиграл седьмой матч серии и уже готов тренироваться. У своего тренера он спрашивает, когда начало тренировки, и говорит, что готов подняться на следующий уровень.
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