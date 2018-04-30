«Краснодар» и «Локомотивом» объявили стартовые составы на матч РФПЛ

«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РФПЛ, который пройдет 30 апреля на стадионе «ФК Краснодар». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

Запасные: Крицюк, Латышонок, Грицаенко, Мамаев, Калинин, Жоаозиньо, Сулейманов, Иван.

В случае победы в матче «Локомотив» досрочно оформят чемпионство, так как они лидируют в турнирной таблице РФПЛ (57 очков), а «Краснодара» располагается на пятом месте (47 очков).