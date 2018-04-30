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«Краснодар» и «Локомотивом» объявили стартовые составы на матч РФПЛ
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«Краснодар» и «Локомотивом» объявили стартовые составы на матч РФПЛ 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РФПЛ, который пройдет 30 апреля на стадионе «ФК Краснодар». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Запасные: Крицюк, Латышонок, Грицаенко, Мамаев, Калинин, Жоаозиньо, Сулейманов, Иван.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Ари.
Запасные: Коченков, Медведев, Виталий Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Фернандеш, Лысов, Эдер.
В случае победы в матче «Локомотив» досрочно оформят чемпионство, так как они лидируют в турнирной таблице РФПЛ (57 очков), а «Краснодара» располагается на пятом месте (47 очков).
"Газета.ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 по мск. времени.
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