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Нью‐Йоркская полиция неделю гонялась за кошкой в аэропорту
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Нью‐Йоркская полиция неделю гонялась за кошкой в аэропорту 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники международного аэропорта Джона Кеннеди в Нью‐Йорке неделю пытались поймать кошку Пеппер, сбежавшую от одного из пассажиров во время регистрации. Об этом сообщили New York Daily News.
Животное оставило владельца еще 20 апреля, когда он проходил регистрацию на рейс до Китая. В течение недели сотрудники аэропорта носились за кошкой в попытке ее поймать, но все было тщетно.
Спасти, питомца помогла подруга владельца хвостатого Нуань Ланг. Услышав знакомый голос, кошка выбралась из убежища. Ее заманили в корзинку для переноски животных.
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Ранее сообщалось о коте-путешественнике, преодолевшего 130 километров по трассе в Приморье в подвеске машины.
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