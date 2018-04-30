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В Сети появилось видео наезда танка на людей на фестивале в Петербурге
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В Сети появилось видео наезда танка на людей на фестивале в Петербурге 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту травмирования троих человек при катании на танке Т-60 в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следкома.
Инцидент произошел в воскресенье днем. Во время катания на военной машине с нее упали мужчина 1985 года рождения и двое подростков 2003 и 2008 года рождения. Они получили различные травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
В ведомстве отметили, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Вместе с тем видео происшествия разместили в соцсетях очевидцы. Отмечается, что инцидент произошел во время фестиваля «Боевая сталь», который проходит в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 2 мая.
На кадрах видно, как посетители катаются на копиях танков времен Великой Отечественной войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 люди не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу боевой машины, которая как раз съезжала с насыпи.
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