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В Сети появилось видео наезда танка на людей в Петербурге
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В Сети появилось видео наезда танка на людей в Петербурге 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту инцидента в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там травмы получили три человека при катании на танке Т-60, передает РИА Новости.
Инцидент произошел днем, 29 апреля. Во время катания на военной машине с нее упали мужчина 1985 года рождения и двое подростков 2003 и 2008 года рождения. В результате они получили различные травмы. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
В петербургском СКР рассказали, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Очевидцы разместили в соцсетях видео произошедшего. Инцидент произошел во время фестиваля «Боевая сталь», который проходит в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 2 мая. Во время одной из поездок на броне T-60 люди не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу боевой машины.
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