В Сети появилось видео наезда танка на людей в Петербурге

Инцидент произошел днем, 29 апреля. Во время катания на военной машине с нее упали мужчина 1985 года рождения и двое подростков 2003 и 2008 года рождения. В результате они получили различные травмы. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В петербургском СКР рассказали, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Очевидцы разместили в соцсетях видео произошедшего. Инцидент произошел во время фестиваля «Боевая сталь», который проходит в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 2 мая. Во время одной из поездок на броне T-60 люди не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу боевой машины.