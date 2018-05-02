Главный тренер «Шахтера» может возглавить «Арсенал»

Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека является кандидатом на пост главного тренер лондонского «Арсенала», сообщает "Советский спорт"

По информации испанского издания AS, руководство «канониров» начало рассматривать потенциальный вариант с португальским специалистом после того, как сорвались переговоры с экс-тренером «Барселоны» Луисом Энрике и немцем Томасом Тухелем, который должен возглавить «ПСЖ». Отмечается, что лондонский клуб уже провел раунд переговоров с Фонсекой.

В текущем сезоне «Шахтер» лидирует в Украинской премьер-лиге (УПЛ), имея в своем активе 69 очков.

Ранее также сообщалось, что Фонсека может вернуться на родину и возглавить «Бенфику».