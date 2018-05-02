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Главный тренер «Шахтера» может возглавить «Арсенал»
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Главный тренер «Шахтера» может возглавить «Арсенал» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека является кандидатом на пост главного тренер лондонского «Арсенала», сообщает "Советский спорт".
По информации испанского издания AS, руководство «канониров» начало рассматривать потенциальный вариант с португальским специалистом после того, как сорвались переговоры с экс-тренером «Барселоны» Луисом Энрике и немцем Томасом Тухелем, который должен возглавить «ПСЖ». Отмечается, что лондонский клуб уже провел раунд переговоров с Фонсекой.
В текущем сезоне «Шахтер» лидирует в Украинской премьер-лиге (УПЛ), имея в своем активе 69 очков.
Ранее также сообщалось, что Фонсека может вернуться на родину и возглавить «Бенфику».
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