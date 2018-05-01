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СМИ: «Арсенал» два года следит за тренером «Шахтера» Фонсекой
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СМИ: «Арсенал» два года следит за тренером «Шахтера» Фонсекой 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Sports.ru
Испанский журналист Гильем Балаге сообщил, что главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека по окончании сезона может возглавить «Арсенал». По его словам, «канониры» давно следят за португальским специалистом.
— Фонсека — один из кандидатов на пост главного тренера «Арсенала», — заявил Балаге в эфире передачи «Профутбол» на телеканале «2+2». — Они уже два года следят за ним. Он поднял уровень Фреда и Марлоса. Сделал других футболистов лучше. Фонсека отказал «Эвертону» из-за того, что знал об интересе со стороны «Арсенала».
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