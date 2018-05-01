СМИ: «Арсенал» два года следит за тренером «Шахтера» Фонсекой

Испанский журналист Гильем Балаге сообщил, что главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека по окончании сезона может возглавить «Арсенал». По его словам, «канониры» давно следят за португальским специалистом.

— Фонсека — один из кандидатов на пост главного тренера «Арсенала», — заявил Балаге в эфире передачи «Профутбол» на телеканале «2+2». — Они уже два года следят за ним. Он поднял уровень Фреда и Марлоса. Сделал других футболистов лучше. Фонсека отказал «Эвертону» из-за того, что знал об интересе со стороны «Арсенала».