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Альба: «Футболисты „Реала“ не будут делать чемпионский коридор из-за приказа руководства»
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Альба: «Футболисты „Реала“ не будут делать чемпионский коридор из-за приказа руководства» 

Евро-футбол.Ру 51 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник каталонской «Барселоны» Хорди Альба прокомментировал отказ футболистов мадридского "Реала" делать чемпионский коридор для «сине-гранатовых».
"Наш клуб сделал бы чемпионский коридор для «Реала». Мы уже показали это «Сантьяго Бернабеу». Я убежден, что это указание руководства клуба, а не инициатива игроков. Нам непонятно такое решение. Футболисты не будут делать коридор из-за приказа сверху", — цитирует Альбу Mundo Deportivo.
Напомним, что матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на «Камп Ноу» 6 мая.
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