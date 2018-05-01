Альба: «Футболисты „Реала“ не будут делать чемпионский коридор из-за приказа руководства»

"Наш клуб сделал бы чемпионский коридор для «Реала». Мы уже показали это «Сантьяго Бернабеу». Я убежден, что это указание руководства клуба, а не инициатива игроков. Нам непонятно такое решение. Футболисты не будут делать коридор из-за приказа сверху", — цитирует Альбу Mundo Deportivo.

Напомним, что матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на «Камп Ноу» 6 мая.

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