Альба: «Футболисты „Реала“ не будут делать чемпионский коридор из-за приказа руководства» 

Защитник каталонской «Барселоны» Хорди Альба прокомментировал отказ футболистов мадридского "Реала" делать чемпионский коридор для «сине-гранатовых».
"Наш клуб сделал бы чемпионский коридор для «Реала». Мы уже показали это «Сантьяго Бернабеу». Я убежден, что это указание руководства клуба, а не инициатива игроков. Нам непонятно такое решение. Футболисты не будут делать коридор из-за приказа сверху", — цитирует Альбу Mundo Deportivo.
Напомним, что матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на «Камп Ноу» 6 мая.
Рамос: «Чемпионского коридора „Барселоне“ не будет, точка»