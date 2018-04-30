Тюменская вокалистка прошла во второй тур болгарского аналога шоу «Голос»

В конце марта мы рассказывали вам о талантливой вокалистке, педагогу по вокалу Анне Халембаковой. Тюменка успешно прошла кастинг в болгарский «Голос», а после по решению жюри вышла в следующий тур. Вчера, 29 апреля девушка вместе с соперницей боролась за право остаться на проекте и стать ещё ближе к финалу. По правилам битвы дуэтов судьи выбрали только одну конкурсантку.

— Это был замечательный опыт. На этом проекте я многому научилась, за что спасибо моей наставнице Поли Геновой. Благодарю её за советы, слова поддержки. Спасибо моей сопернице Анастасии Белявской: у нас получился достойный дуэт, — поделилась впечатлениями от выступления поющая тюменка.

Увы, жюри отдало предпочтение Анастасии, а Анне пришлось покинуть проект. Между тем, она достойно приняла поражение. И призналась, что хотела бы когда-нибудь вновь спеть с обошедшей её девушкой дуэтом. Само выступление тюменки на вокальном телепроекте предлагаем увидеть прямо сейчас.