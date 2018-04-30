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Тюменская вокалистка прошла во второй тур болгарского аналога шоу «Голос»
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Тюменская вокалистка прошла во второй тур болгарского аналога шоу «Голос» 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В конце марта мы рассказывали вам о талантливой вокалистке, педагогу по вокалу Анне Халембаковой. Тюменка успешно прошла кастинг в болгарский «Голос», а после по решению жюри вышла в следующий тур. Вчера, 29 апреля девушка вместе с соперницей боролась за право остаться на проекте и стать ещё ближе к финалу. По правилам битвы дуэтов судьи выбрали только одну конкурсантку.
— Это был замечательный опыт. На этом проекте я многому научилась, за что спасибо моей наставнице Поли Геновой. Благодарю её за советы, слова поддержки. Спасибо моей сопернице Анастасии Белявской: у нас получился достойный дуэт, — поделилась впечатлениями от выступления поющая тюменка.
Увы, жюри отдало предпочтение Анастасии, а Анне пришлось покинуть проект. Между тем, она достойно приняла поражение. И призналась, что хотела бы когда-нибудь вновь спеть с обошедшей её девушкой дуэтом. Само выступление тюменки на вокальном телепроекте предлагаем увидеть прямо сейчас.
Тюменская вокалистка_2018_30_04  Анна закончила тюменский колледж искусств по классу эстрадного вокала, а после — и академию культуры по той же специальности. Но работать по специальности девушка начала не сразу. Перед этим, закончив медицинский колледж по специальности акушерское дело, успела поработать в родоме. Пробовали свои силы, но уже в российском «Голосе», и другие тюменцы. В 2016 году сумел пройти отбор, но, увы, не дошёл до финала, Алексей Романов. В том же году пройти прослушивания на «Голос. Дети» попыталась 12-летняя Аделина Кюрджиева. К незрячей девочке никто из жюри не повернулся, но Максим Фадеев предложил родителям маленькой певицы подписать пятилетний контракт о сотрудничестве.
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