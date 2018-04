Американка шокировала друга, встав на ноги впервые за десять месяцев

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Американка Морган, которая десять месяцев могла передвигаться только на костылях или в инвалидной коляске, сделала сюрприз другу перед выпускным, выйдя ему навстречу.

Видеоролик, в котором Морган делает первые шаги, собрал более миллиона лайков за два дня. Ее друг Тарик, с которым она пошла на выпускной, сначала не понимает, что происходит, а потом кричит от радости и обнимает девушку.

After not being able to walk with my own two legs for 10 months… i surprised my prom date with this💛✨ pic.twitter.com/rKLoCoxZRL

— MoMo (@aeonianlife) April 28, 2018

​Морган не могла ходить из-за осложнений после операции. У девушки развилось конверсионное расстройство —заболевание, при котором у человека частично нарушается моторная или сенсорная функции.

Видеоролик тронул многих пользователей Twitter, многие признались, что плакали.

Позже Морган опубликовала несколько совместных фото с Тариком с выпускного, на котором ее выбрали королевой балла.

Prom 2018 with one of my best supporters (:💛✨ pic.twitter.com/JdxYZLFwkt

— MoMo (@aeonianlife) April 29, 2018