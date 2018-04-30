Ещё
Американка шокировала друга, встав на ноги впервые за десять месяцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американка шокировала друга, встав на ноги впервые за десять месяцев 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американка Морган, которая десять месяцев могла передвигаться только на костылях или в инвалидной коляске, сделала сюрприз другу перед выпускным, выйдя ему навстречу.
Видеоролик, в котором Морган делает первые шаги, собрал более миллиона лайков за два дня. Ее друг Тарик, с которым она пошла на выпускной, сначала не понимает, что происходит, а потом кричит от радости и обнимает девушку.
After not being able to walk with my own two legs for 10 months… i surprised my prom date with this💛✨ pic.twitter.com/rKLoCoxZRL
— MoMo (@aeonianlife) April 28, 2018
​Морган не могла ходить из-за осложнений после операции. У девушки развилось конверсионное расстройство —заболевание, при котором у человека частично нарушается моторная или сенсорная функции.
Видеоролик тронул многих пользователей Twitter, многие признались, что плакали.
Позже Морган опубликовала несколько совместных фото с Тариком с выпускного, на котором ее выбрали королевой балла.
Prom 2018 with one of my best supporters (:💛✨ pic.twitter.com/JdxYZLFwkt
— MoMo (@aeonianlife) April 29, 2018
РИА Новости: последние новости
В Кремле прокомментировали американский доклад о "вмешательстве" России В Подмосковье утвердили руководителя молодежного избиркома Еврогруппа 21 июня может принять решение по программе финпомощи Греции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову13
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-20186
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»303
Кудрявцева показала откровенное фото46
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение