Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на ЧМ-2018

Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат мира по хоккею-2018, который пройдёт в Дании. Шесть игроков представляют Континентальную хоккейную лигу.

Вратари: Хусо Вилле («Сан-Антонио»), Ээро Килпелайнен («Эребро»), Харри Сятери («Флорида»).