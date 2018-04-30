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Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на ЧМ-2018
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Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат мира по хоккею-2018, который пройдёт в Дании. Шесть игроков представляют Континентальную хоккейную лигу.
Вратари: Хусо Вилле («Сан-Антонио»), Ээро Килпелайнен («Эребро»), Харри Сятери («Флорида»).
Защитники: Миро Хейсканен, Юлиус Хонка, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Томми Кивистё, Микка Койвисто, Вилле Покка, Юусо Рикола.
Форварды: Себастьян Ахо, Марко Анттила, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мёналенен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Теревяйнен.
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