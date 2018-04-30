Главный вечер «Локомотива», Овечкин победил Кросби со скандалом, Египет поссорился с Салахом

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 30 апреля.

МАТЧ. Вечер в Краснодаре «Локомотив» в матче 28-го тура премьер-лиги в гостях встречается с «Краснодаром». В случае победы железнодорожники досрочно станут чемпионами России — в третий раз в истории. Юрий Семин уже приводил свою команду к золоту в 2002-м и 2004-м. В этот выходной понедельник — все внимание на Краснодар, большой онлайн — здесь.

РАБИНЕР. "Зенит" и ЦСКА: химия взаимного растворения В воскресенье "Спартак" вернулся на второе место после победы в Перми, а «Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в ярком матче в Санкт-Петербурге. Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР — о том, как это было и что теперь будет.

БОРЗЫКИН . Хороший знак для «Спартака» В Перми «Спартак» прервал черную серию из трех поражений кряду, без Комбарова и Глушакова в составе и тренера Пилипчука. Михаил БОРЗЫКИН — о том, о чем это говорит.

ХОККЕЙ. Состав России на чемпионат мира: кого возьмут, а кого нет? Во вторник тренерский штаб национальной команды назовет состав на чемпионат мира в Дании. «СЭ» рассказывает, на ком остановит свой выбор Илья Воробьев

КУБОК СТЭНЛИ. Скандальный гол-фантом «Питтсбурга» запомнят надолго Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» — 4:1, сравняв счет в противостоянии. Но главный вопрос касается вовсе не игры или развития отношений в этой паре, он другой — «А судьи кто?»

ФАРАОН. Это оскорбление! Звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах меньше чем за два месяца до чемпионата мира поссорился с Египетской футбольной ассоциацией. Причина — нелегальное использование изображения футболиста на самолете сборной. Вот это поворот.

ИСПАНИЯ. «Барселона». Лучшие Потеря Неймара, рекорд Испании, уход Иньесты. Чем запомнится 25-й чемпионский сезон «Барселоны», которая оформила победу в лиге в воскресенье.

ЛИГА. «Барса», «Ман Сити», «Бавария» и другие Чемпионы европейских лиг, которые уже завоевали титул в этом сезоне. Одна галерея с главными фотографиями.

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