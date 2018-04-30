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Возможно, чемпионский матч «Локомотива». Краснодар уже сходит с ума
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Возможно, чемпионский матч «Локомотива». Краснодар уже сходит с ума 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
17:50  Привет! Через час начнется последний матч 28-го тура чемпионата России. Вполне вероятно, решающий в чемпионской гонке. Чтобы обеспечить себе золото, «Локомотиву» достаточно одержать всего одну победу. Удастся ли сделать это сегодня в игре с «Краснодаром»?
17:55  В заголовке мы на наврали: Краснодар в самом деле все выходные стоит на ушах. Гостевая квота — 3 400 мест — выкуплена полностью. Кроме них будет много болельщиков и на центральных секторах стадиона «Краснодар». Всего на игре ожидается около пяти тысяч болельщиков «Локомотива».
18:00  Вот в такой обстановке «Локомотив» готовился к отъезду из отеля на стадион пару часов назад.
18:04  Напомним расклады в сегодняшнем матче и положение в турнирной таблице. «Спартак» вчера обыграл «Амкар» (2:0), зато «Зенит» и ЦСКА сыграли в нулевую ничью — очень выгодную «Локомотиву» (да и «Спартаку» тоже).
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