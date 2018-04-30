Возможно, чемпионский матч «Локомотива». Краснодар уже сходит с ума

17:50 Привет! Через час начнется последний матч 28-го тура чемпионата России. Вполне вероятно, решающий в чемпионской гонке. Чтобы обеспечить себе золото, «Локомотиву» достаточно одержать всего одну победу. Удастся ли сделать это сегодня в игре с «Краснодаром»?

17:55 В заголовке мы на наврали: Краснодар в самом деле все выходные стоит на ушах. Гостевая квота — 3 400 мест — выкуплена полностью. Кроме них будет много болельщиков и на центральных секторах стадиона «Краснодар». Всего на игре ожидается около пяти тысяч болельщиков «Локомотива».

18:00 Вот в такой обстановке «Локомотив» готовился к отъезду из отеля на стадион пару часов назад.