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Марио Балотелли: «Нет ни единого шанса на то, что я вернусь в „Милан“
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Марио Балотелли: «Нет ни единого шанса на то, что я вернусь в „Милан“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сказал, что после завершения сезона-2017/18, скорее всего, уйдет из французской команды. 27-летний форвард отметил, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.
— Я бы хотел вернуться в Италию, — цитирует Calciomercato.com Балотелли. — Есть много команд, которые следят за мной, но я могу сказать, что «Милан» не в их числе. Нет ни единого шанса на то, что я вернусь к «россонери».
"Ницца"? Я почти наверняка не останусь тут, несмотря на то, что я не знаю этого наверняка. Скорее всего, это мой последний сезон тут, даже с учетом того, что он был лучшим за время выступлений во Франции.
Итальянский форвард выступает за «Ниццу» с 2016 года. В этом сезоне он провел на клубном уровне 35 матчей, забив 23 мяча и сделав 1 результативную передачу.
Отметим, что ранее Балотелли называл приоритетными вариантами продолжения карьеры «Ювентус» и «Наполи».
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