В Салехарде впервые после перерыва прошла спартакиада пенсионеров

Она длилась два дня: вчера и сегодня.

В воскресенье на лыжную базу пришел 21 пенсионер, чтобы сразиться в настольный теннис и дартс. А в понедельник играли в шахматы, причем к доскам вышли только мужчины.

Зато на соревнованиях по игре в боча играли все. Самому пожилому участнику — Магомеду Абдулмеджидову — 80 лет. Есть и те, кто раньше участвовал во всероссийских соревнованиях.

К примеру, Любовь Хохлова, заняв первое место по сумме баллов в окружной, ездила на Россию:

— Из 69 участников я заняла только 46-е место. Но там пришлось бороться и с кандидатами и мастерами спорта по отдельным видам. Хотя по правилам их там и не должно быть. Но всё равно было интересно. Хотелось бы, чтобы такие соревнования проходили регулярно.