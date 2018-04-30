В Салехарде впервые после перерыва прошла спартакиада пенсионеров 

Она длилась два дня: вчера и сегодня.
В воскресенье на лыжную базу пришел 21 пенсионер, чтобы сразиться в настольный теннис и дартс. А в понедельник играли в шахматы, причем к доскам вышли только мужчины.
Зато на соревнованиях по игре в боча играли все. Самому пожилому участнику — Магомеду Абдулмеджидову — 80 лет. Есть и те, кто раньше участвовал во всероссийских соревнованиях.
К примеру, Любовь Хохлова, заняв первое место по сумме баллов в окружной, ездила на Россию:
— Из 69 участников я заняла только 46-е место. Но там пришлось бороться и с кандидатами и мастерами спорта по отдельным видам. Хотя по правилам их там и не должно быть. Но всё равно было интересно. Хотелось бы, чтобы такие соревнования проходили регулярно.