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«Ахмат» и «Урал» разошлись миром
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«Ахмат» и «Урал» разошлись миром 

Чемпионат.com 49 минут назад
В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал на своём поле «Урал». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0.
В концовке встречи с поля был удалён защитник екатеринбургской команды Михаил Меркулов, получивший две жёлтые карточки за игру.
«Ахмат», имеющий в своём активе 35 очков, находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (37 баллов) располагается двумя строчками выше, на восьмой позиции. В следующем туре российского чемпионата «Ахмат» 7 мая сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи», а «Урал» днём ранее примет в Екатеринбурге пермский «Амкар».
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