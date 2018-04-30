«Ахмат» и «Урал» разошлись миром

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал на своём поле «Урал». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В концовке встречи с поля был удалён защитник екатеринбургской команды Михаил Меркулов , получивший две жёлтые карточки за игру.

«Ахмат», имеющий в своём активе 35 очков, находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (37 баллов) располагается двумя строчками выше, на восьмой позиции. В следующем туре российского чемпионата «Ахмат» 7 мая сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи», а «Урал» днём ранее примет в Екатеринбурге пермский «Амкар».