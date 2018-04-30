Мужская сборная РФ одержала первую победу на командном ЧМ по настольному теннису

Мужская сборная России одержала первую победу на командном чемпионате мира по настольному теннису, проходящем в Хальмштаде (Швеция). После стартового поражения от китайцев россияне в упорной борьбе сломили сопротивление представителей КНДР — 3:2. Два очка на счету Кирилла Скачкова и одно (решающее) — Владимира Сидоренко

30 апреля в 20:00 по московскому времени россияне сыграют с португальцами.

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад, Швеция Мужчины. Группа В Россия — КНДР — 3:2.

Кирилл Скачков — Цой Иль — 3:0 (11:7, 11:8, 11:4). Владимир Сидоренко — Пак Син Хёк — 0:3 (5:11, 7:11, 11:13). Сади Исмаилов — Кан Ви Хон — 2:3 (10:12, 11:5, 11:13, 12:10, 4:11). Скачков — Пак Син Хёк — 3:2 (12:10, 13:11, 5:11, 8:11, 11:8). Сидоренко — Цой Иль — 3:2 (11:8, 11:6, 9:11, 10:12, 11:7).