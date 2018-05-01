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Женская сборная России по настольному теннису вышла в плей-офф командного ЧМ
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Женская сборная России по настольному теннису вышла в плей-офф командного ЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Женская сборная России по настольному теннису в заключительный день группового этапа командного чемпионата мира в Хальмстаде победила соперниц из Швеции и Индии. Таким образом, россиянки одержали три победы в пяти встречах и заняли третье место в группе А. Этот результат позволит им продолжить борьбу за награды в плей-офф.
Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмстад, Швеция Женщины. Группа А Россия — Швеция — 3-2 Полина Михайлова — Линда Бергстрем — 3:1 Яна Носкова — Матильда Экхольм — 2:3 Мария Тайлакова — Дженнифер Йонссон — 3:1 Полина Михайлова — Матильда Экхольм — 1:3 Яна Носкова — Линда Бергстрем — 3:1. Россия — Индия — 3-1 Полина Михайлова — Мадурика Паткар — 3:1 Яна Носкова — Маника Батра — 1:3 Мария Тайлакова — Сутирта Мукерджи — 3:1 Полина Михайлова — Маника Батра — 3:2.
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