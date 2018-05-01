Женская сборная России по настольному теннису вышла в плей-офф командного ЧМ

Женская сборная России по настольному теннису в заключительный день группового этапа командного чемпионата мира в Хальмстаде победила соперниц из Швеции и Индии. Таким образом, россиянки одержали три победы в пяти встречах и заняли третье место в группе А. Этот результат позволит им продолжить борьбу за награды в плей-офф.